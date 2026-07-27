Unfall Schleppekurve: Polizei gibt nähere Details bekannt

Kurz nach der Schleppekurve krachte es am Montagnachmittag. Wie die Polizei nun bekannt gab, wurden bei dem Unfall zwei Menschen verletzt.

Am Montagnachmittag (27. Juli) kam es kurz nach der Klagenfurter Schleppekurve in der Feldkirchner Straße wie berichtet zu einem Unfall. Nun gab die Polizei nähere Informationen bekannt. „Was wir derzeit wissen, ist, dass ein 65-jähriger PKW-Lenker von der Fahrbahn abgekommen ist“, schildert Pressesprecherin Lisa Sandrieser von der Landespolizeidirektion Kärnten auf Anfrage von 5 Minuten. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Auto hat sich nach dem Unfall überschlagen und sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer wurden verletzt. „Beide wurden ins Krankenhaus gebracht“, so Sandrieser.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Der PKW dürfte nach Angaben der Polizei einen Totalschaden haben. Die Straße war nach dem Unfall gesperrt, mittlerweile ist sie wieder freigegeben. Im Einsatz standen neben Polizei und Rettung auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg, die Sicherungsarbeiten am Unfallort durchführten.

©Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg Zwei Feuerwehren rückten zu dem Unfall in der Feldkirchner Straße aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 15:01 Uhr aktualisiert