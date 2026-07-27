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/ ©Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall in Klagenfurt.
Der Unfall am Montag nach der Schleppekurve forderte zwei Verletzte.
Klagenfurt
27/07/2026
Zwei Verletzte

Unfall Schleppekurve: Polizei gibt nähere Details bekannt

Kurz nach der Schleppekurve krachte es am Montagnachmittag. Wie die Polizei nun bekannt gab, wurden bei dem Unfall zwei Menschen verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Am Montagnachmittag (27. Juli) kam es kurz nach der Klagenfurter Schleppekurve in der Feldkirchner Straße wie berichtet zu einem Unfall. Nun gab die Polizei nähere Informationen bekannt. „Was wir derzeit wissen, ist, dass ein 65-jähriger PKW-Lenker von der Fahrbahn abgekommen ist“, schildert Pressesprecherin Lisa Sandrieser von der Landespolizeidirektion Kärnten auf Anfrage von 5 Minuten. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Auto hat sich nach dem Unfall überschlagen und sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer wurden verletzt. „Beide wurden ins Krankenhaus gebracht“, so Sandrieser.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Der PKW dürfte nach Angaben der Polizei einen Totalschaden haben. Die Straße war nach dem Unfall gesperrt, mittlerweile ist sie wieder freigegeben. Im Einsatz standen neben Polizei und Rettung auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg, die Sicherungsarbeiten am Unfallort durchführten.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall in Klagenfurt.
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Zwei Feuerwehren rückten zu dem Unfall in der Feldkirchner Straße aus.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 15:01 Uhr aktualisiert
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