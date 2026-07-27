Waldbrand in Klagenfurt-Land: Sechs Feuerwehren im Einsatz

Im Bezirk Klagenfurt-Land sind derzeit so einige Feuerwehren mit Blaulicht unterwegs. Der Grund ist ein Waldbrand, der am Montagnachmittag in Ferlach entdeckt wurde.

In Ferlach (Klagenfurt-Land) heulten am Montagnachmittag die Sirenen. Ein Waldbrand fordert dort mehrere Feuerwehren, wie Brandinspektor Florian Scherwitzl, Öffentlichkeitsbeauftragter des Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Aktuell ist auch der Polizeihubschrauber „Libell“ im Einsatz, der bei der Lokalisierung des Brandherds unterstützte.

©FF Ferlach Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ hilft in Ferlach mit.

Sechs Feuerwehren im Einsatz

Mittlerweile ist klar: „Es soll sich um einen brennenden Baum handeln“, erklärt Scherwitzl. Dieser konnte nach längerer Suche lokalisiert werden und wird nun von den Florianis gelöscht. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren Ferlach, Zell-Pfarre, Weidisch, Kappel an der Drau, Feistritz im Rosental sowie die Hauptwache Villach. Dass so viele Wehren ausgerückt sind, hat den Grund, dass das Alarmstichwort „Waldbrand klein“ lautete und das Brandgeschehen vorab nicht abgeschätzt werden konnte.

©FF Ferlach Mehrere Kärntner Feuerwehren sind bei dem Waldbrand in Ferlach im Einsatz.

©FF Ferlach | In Ferlach heulten am Montag die Sirenen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert