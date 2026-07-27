Der KAC-Spielplan 2026/27 ist da: Alle Termine im Überblick

Mit einem Auswärtsspiel in Salzburg beginnt für den KAC die neue Saison der ICE Hockey League. Wir haben einen Überblick über alle Termine für euch.

Der EC-KAC hat am Montag (27. Juli) seinen Fahrplan für die neue Saison der win2day ICE Hockey League veröffentlicht. Die Rotjacken eröffnen ihre 93. Liga-Saison am 18. September mit einem Auswärtsspiel beim EC Salzburg. Das erste Heimspiel steigt bereits zwei Tage später: Am 20. September gastiert der HC Pustertal in der Heidi Horten-Arena. Lange müssen die Fans auch auf das erste Kärntner Derby nicht warten. Bereits am 23. September empfängt der KAC den EC VSV zum ersten Saisonduell.

Liga wächst auf 14 Teams

Neu in der ICE Hockey League ist der Milano Hockey Club. Dadurch wächst die Liga auf 14 Mannschaften an. Im Grunddurchgang bestreitet jedes Team nun 52 statt bisher 48 Spiele. Am Modus ändert sich nichts: Die Top sechs qualifizieren sich direkt für das Play-off-Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn kämpfen in den Pre-Play-offs um die verbleibenden beiden Viertelfinaltickets. Der Einzelkartenverkauf für die ersten Heimspiele beginnt am 1. September.