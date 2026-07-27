Aus nach über 90 Jahren: Klagenfurter Traditionsbetrieb sperrt zu

Seit Generationen gehört das Unternehmen zum Klagenfurter Stadtbild – jetzt fällt nach 92 Jahren der letzte Vorhang. Warum sich die Eigentümer zu diesem Schritt entschlossen haben.

Eine Ära geht in Klagenfurt zu Ende: Das traditionsreiche Familienunternehmen Autowelt Sintschnig wird seinen Betrieb im Herbst einstellen. Damit endet nach mehr als neun Jahrzehnten die Geschichte eines der ältesten Autohäuser der Landeshauptstadt.

Wirtschaftlicher Druck gab den Ausschlag

Unternehmenschef Benjamin Sintschnig, der den Betrieb 2014 von seinem Vater übernommen hat, begründet die Entscheidung gegenüber der Kleinen Zeitung mit mehreren Faktoren. Vor allem die schwierige wirtschaftliche Lage in der Automobilbranche habe den Schritt notwendig gemacht. Hinzu komme, dass erfahrene Mitarbeiter in den Ruhestand gehen und qualifizierter Nachwuchs nur schwer zu finden sei. Auch das zuletzt deutlich kleinere Modellangebot des langjährigen Partners Ford habe die Situation zusätzlich erschwert.

20 Mitarbeiter betroffen

Derzeit beschäftigt das Unternehmen noch rund 20 Mitarbeiter. Ein Teil davon wird wie erwähnt in den kommenden Monaten in Pension gehen. Das mehr als 2000 Quadratmeter große Firmenareal am Südbahngürtel soll künftig verpachtet werden, Gespräche mit einem möglichen Interessenten laufen bereits.