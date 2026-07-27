Fotogalerie: So lustig war die Golftrophy im Golfclub Seltenheim

Traumwetter, Golf, Haubenküche und viele bekannte Gesichter: Die 1st Hemingway's Cigars Club Golftrophy lockte auch heuer zahlreiche Gäste nach Seltenheim. Wer alles dabei war, zeigen wir in unserer großen Fotogalerie.

Am 25. Juli fand im Golfclub Seltenheim in Klagenfurt die 1st Hemingway's Cigars Club Golftrophy statt.

Am 25. Juli fand im Golfclub Seltenheim in Klagenfurt die 1st Hemingway's Cigars Club Golftrophy statt.

Bei sommerlichen Bedingungen fand die 1st Hemingway’s Cigars Club Golftrophy am Wochenende im Golfclub Seltenheim bereits zum 26. Mal statt. Nach dem Turnier klang der Tag mit einem mehrgängigen Haubenmenü, Weinbegleitung und einem Rahmenprogramm für Zigarrenliebhaber aus.

Zahlreiche Gäste

Zu den Gästen zählten unter anderem der siebenfache Kickbox-Weltmeister Bernhard Sussitz, die Eishockey-Legenden Hans Fritz, Herbert Pöck und Hans Sulzer, Steuerexpertin Cornelia Schlegl, Marketingexperte Gerhard Brüggler, Mediziner Werner Arthofer, Winzer Michael Hudelist, Baustoffunternehmer Carlo Egger sowie Filmemacher Otmar Valzachi.

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