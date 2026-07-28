Gegen die Bildschirmzeit: Neues Buchprojekt für Kärntner Schulen

Gemeinsam mit Jasmin Eberl-Seeger, Bildungsreferentin des Vereins, arbeitet Johannes Ellersdorfer daran, Bildung dort zu stärken, wo sie den größten Unterschied macht: nämlich direkt in den Schulen.

Gemeinsam mit Jasmin Eberl-Seeger, Bildungsreferentin des Vereins, arbeitet Johannes Ellersdorfer daran, Bildung dort zu stärken, wo sie den größten Unterschied macht: nämlich direkt in den Schulen.

In enger Zusammenarbeit mit Pädagoginnen und Pädagogen entstehen Bücher, die Inhalte wie Freundschaft, Mobbing, soziale Medien, finanzielle Bildung, Umwelt, Selbstvertrauen oder Persönlichkeitsentwicklung kindgerecht aufbereiten und den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ergänzend werden zu jedem Buch Unterrichtsmaterialien sowie eine pädagogische Vor- und Nachbereitung entwickelt, um die Inhalte nachhaltig im Unterricht zu verankern.

„1 Buch, 1 Chance“

Gemeinsam mit Jasmin Eberl-Seeger, Bildungsreferentin des Vereins, arbeitet Johannes Ellersdorfer daran, Bildung dort zu stärken, wo sie den größten Unterschied macht: nämlich direkt in den Schulen. Mit dem neuen Projekt „1 Buch, 1 Chance“ wird nun auch die Bevölkerung Teil dieser Idee. Bereits mit zehn Euro im Monat kann jede und jeder als #ChancenHeld dazu beitragen, dass noch mehr Schulen kostenlos mit diesen Bildungsprojekten ausgestattet werden. Die Unterstützerinnen und Unterstützer erfahren zudem, welche Schule durch ihre Hilfe erreicht wurde und wie ihre Unterstützung wirkt. „Manchmal braucht es nur ein einziges Buch, um einem Kind eine neue Perspektive zu schenken. Deshalb unterstütze ich dieses Projekt sehr gerne und lade alle Bürgerinnen und Bürger ein, Teil dieser Bewegung zu werden“, so Rabitsch.

„Bücher wichtiger denn je“

„Gerade in einer Zeit, in der Kinder immer mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen, sind Bücher wichtiger denn je. Sie fördern Sprache, Kreativität, Empathie und kritisches Denken, schaffen Raum für Fantasie und eröffnen Gespräche über die Themen, die unsere Kinder heute bewegen. Ich freue mich besonders, eine Initiative aus unserer Region unterstützen zu dürfen, die Bildung auf innovative Weise fördert“, so Klagenfurts Bildungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch.