Bagger kippte über Böschung: Rettungseinsatz

Am Montagnachmittag kam es auf der Gemeindestraße in Rupertiberg zu einem Baggerunfall. Ein Mann wurde verletzt.

Am 27. Juli gegen 14.40 Uhr lenkte ein 55-jähriger Angestellter einen Bagger auf der Gemeindestraße in Rupertiberg von Westen kommend in Richtung Osten, Bezirk Klagenfurt-Land. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 55-Jährige mit dem Bagger auf das rechte Fahrbahnbankett.

Fahrer wurde verletzt

Der Bagger verlor den Halt, kippte nach rechts über die dortige Böschung und blieb nach ca. 2-3 Metern in der dortigen Wiese auf der rechten Seite liegen. Der 55-Jährige konnte sich selbstständig aus der Baggerkabine befreien. Er wurde nach Erstversorgung durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt verbracht. Der Bagger wurde durch eine Abschleppfirma geborgen. Im Einsatz standen weiters die FF Ludmannsdorf und die FF St. Egyden.