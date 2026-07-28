Sprechtag im Badehose-Look: Bürgermeister kommt ins Strandbad

Ganz unkompliziert und ohne Termin können Bürgerinnen und Bürger am kommenden Freitag, 31. Juli, ihre Anliegen mit dem Bürgermeister besprechen. „Persönlich lassen sich Dinge am besten besprechen. Ich freue mich auf viele Begegnungen und Anregungen aus der Bevölkerung“, so Bürgermeister Christian Scheider. Termin: Freitag, 31. Juli, ab 15 Uhr, Strandbad Klagenfurt – vor der Mittelbrücke.