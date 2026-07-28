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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Strandbad in Klagenfurt.
Bürgermeister Scheider lädt zum Sprechtag ins Strandbad.
Klagenfurt
28/07/2026
Am 31. Juli

Sprechtag im Badehose-Look: Bürgermeister kommt ins Strandbad

Am kommenden Freitag, 31. Juli, hält Bürgermeister Christian Scheider ab 15 Uhr einen Sprechtag im Strandbad Klagenfurt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Ganz unkompliziert und ohne Termin können Bürgerinnen und Bürger am kommenden Freitag, 31. Juli, ihre Anliegen mit dem Bürgermeister besprechen. „Persönlich lassen sich Dinge am besten besprechen. Ich freue mich auf viele Begegnungen und Anregungen aus der Bevölkerung“, so Bürgermeister Christian Scheider. Termin: Freitag, 31. Juli, ab 15 Uhr, Strandbad Klagenfurt – vor der Mittelbrücke.

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