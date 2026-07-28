Klagenfurter Gastrobetrieb schlittert in die Pleite

Firmenpleite in Klagenfurt: Über die Betreibergesellschaft eines Gastronomiebetriebes wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Wie es mit dem Betrieb weitergeht, ist derzeit noch offen.

Wie der AKV und der KSV1870 am Dienstag bekannt gaben, wurde über die Betreibergesellschaft B.A. Partner GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Der AKV schildert: „Die Gesellschaft wurde im Dezember 2017 gegründet, wurde bis 14.11.2025 unter dem Namen Buon Appetito GmbH geführt und ist Betreiberin eines Gastbetriebes.“ Sitz der Gesellschaft ist in der Seegasse 29/1 in Klagenfurt.

Zukunft noch ungewiss

Mitarbeiter sind aktuell keine mehr im Unternehmen beschäftigt, von der Insolvenz sind jedoch rund 20 Gläubiger betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Angaben des AKV auf 37.500 Euro. Zu den Insolvenzgründen gibt es derzeit noch keine näheren Informationen. „Ob eine Fortführung des Betriebes und der Abschluss eines Sanierungsplanes angestrebt wird, ist derzeit unbekannt“, so der AKV. Als Insolvenzverwalter fungiert Leopold Wagner aus Klagenfurt, Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 28. September 2026 über den AKV oder den KSV1870 anmelden.