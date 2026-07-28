Kärntner Forstbetrieb ist insolvent: Klage führte in die Pleite

Nach einer verlorenen gerichtlichen Auseinandersetzung ist für ein Kärntner Forstunternehmen endgültig Schluss: Am Landesgericht Klagenfurt wurde heute ein Konkursverfahren eröffnet.

Über das Vermögen der Wood Vikings GmbH mit Sitz am Villacher Ring in Klagenfurt ist am Landesgericht Klagenfurt am Dienstag (28. Juli) ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das geht aus einer Mitteilung des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) hervor.

Verbindlichkeiten von rund 26.300 Euro

Die Gesellschaft wurde im Mai 2023 gegründet und war im Bereich forstliche Dienstleistungen und Holzschlägerungen tätig. Der Betrieb ist laut Insolvenzantrag bereits geschlossen und soll nicht mehr fortgeführt werden. Im Insolvenzverfahren ist daher die Liquidation des Unternehmens vorgesehen. Laut Insolvenzantrag belaufen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens auf rund 26.300 Euro. Von der Insolvenz sind drei Gläubiger betroffen, Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen derzeit keine mehr.

Klage führte zur Zahlungsunfähigkeit

Als Ursache der Insolvenz wird eine gerichtliche Auseinandersetzung genannt. Demnach versuchte das Unternehmen nach Einstellung des operativen Geschäfts Ende 2024 noch offene Forderungen einzubringen. Eine dieser Klagen ging jedoch laut AKV zulasten der Gesellschaft aus. Laut Insolvenzantrag war die zugrunde liegende Leistung von einem Subunternehmer erbracht worden, der zuvor überbezahlt worden sein soll. Dieser sei später insolvent geworden, wodurch die Haftung letztlich bei der Wood Vikings GmbH verblieben sei. Aufgrund fehlender Liquidität sei schließlich der Insolvenzantrag gestellt worden. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort über den AKV anmelden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.07.2026 um 15:37 Uhr aktualisiert