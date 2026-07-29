Verstärkung für die Abwehr: EC-KAC holt US-Profi nach Klagenfurt

„Wir freuen uns sehr, dass sich William MacKinnon unserem Klub anschließt, er wird unsere Abwehr weiter stabilisieren“, Head Coach Kirk Furey. Der 26-jährige US-Amerikaner sei ein sehr kämpferisch agierender Spieler, der die Fähigkeit hat, den Puck schnell und präzise in die Offensive zu transportieren. „Wir haben ihn als geradlinig und trocken spielenden Verteidiger kennengelernt, der ohne großes Spektakel auskommt und damit zusätzliche Zuverlässigkeit in den defensiven Kern unserer Mannschaft bringt“, so Furey.

Kader-Zuwachs

Der Linksschütze stammt aus Michigan, wo er beim HoneyBaked Hockey Club ausgebildet wurde, bevor er 2016/17 ins US-Nationalteam-Entwicklungsprogramm wechselte. Nach vier Jahren an der University of New Hampshire – zuletzt als Kapitän – gab er im März 2022 sein Profi-Debüt. Bislang absolvierte der ungedraftete Verteidiger 203 Spiele in der East Coast Hockey League (ECHL) sowie 89 Partien in der American Hockey League (AHL) und nahm an NHL-Trainingscamps teil, zuletzt 2024 bei den New Jersey Devils. Seine Zuverlässigkeit zeigt sich in seiner Bilanz: Noch nie beendete er eine Profisaison mit einer negativen Plus/Minus-Bilanz. MacKinnon betont: „Ich blicke mit sehr viel Vorfreude darauf, mich dem EC-KAC anzuschließen. Nach vier Jahren als Profi in Nordamerika erachte ich den jetzigen Zeitpunkt als den idealen, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen.“