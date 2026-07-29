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Bild auf 5min.at zeigt die Sommerfeier der Freiheitliche Wirtschaft Kärnten
Unter dem Motto „Rhapsody in Blue & White“ lädt die Freiheitliche Wirtschaft Kärnten zum Feiern ein.
Klagenfurt
29/07/2026
Am Freitag

FW-Sommerfest: Musik, Tombola und Überraschungsgast

Sommerliches Beisammensein im Golfclub Klagenfurt-Seltenheim: Die Freiheitliche Wirtschaft Kärnten lädt am Freitag zum Sommerfest unter dem Motto „Rhapsody in Blue & White“.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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Die Freiheitliche Wirtschaft Kärnten lädt heuer wieder zum traditionellen sommerlichen Beisammensein ein. Das diesjährige Sommerfest steht unter dem Motto „Rhapsody in Blue & White“ und findet am Freitag, dem 31. Juli, ab 19 Uhr im Golfclub Klagenfurt-Seltenheim in der Seltenheimer Straße 137 in Wölfnitz statt. Die Veranstalter blicken dem Event voller Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns auch Sie heuer bei unserem vergnüglichen Sommerfest begrüßen zu dürfen“, heißt es seitens der Freiheitlichen Wirtschaft Kärnten.

Musik, Überraschungsgast und Tombola

Für die passende Stimmung sorgt die Musikgruppe „Die Tiger“. Als ein weiteres Highlight des Abends wird zudem der Auftritt von Überraschungsgast Udo Wengers angekündigt. Auch für Spannung ist gesorgt: Im Rahmen einer Tombola winken den Besuchern Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro. Darüber hinaus dürfen sich die anwesenden Damen über eine Damenspende freuen. Wie die Organisatoren betonen, wird die Veranstaltung „bei jedem Wetter“ über die Bühne gehen.

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