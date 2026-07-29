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Bild auf 5min.at zeigt einen Stromkasten und eine Kerze.
Aktuell kommt es zu einem Stromausfall.
Klagenfurt/Krumpendorf
29/07/2026
Aktuell

Großflächiger Stromausfall in Klagenfurt und Krumpendorf

Stromausfall in Klagenfurt-West und Krumpendorf: Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Klagenfurt arbeitet an der Behebung. Die Anzahl der betroffenen Haushalte ist unklar.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Wie Leser gegenüber 5 Minuten berichten, kommt es aktuell in Klagenfurt sowie Klagenfurt-Land zu einem Stromausfall. Auch die Stadtwerke Klagenfurt bestätigten dies gegenüber der Redaktion.

Wiederherstellung läuft

Wie die Stadtwerke Klagenfurt auf Anfrage berichten, sind vor allem Klagenfurt-West sowie Krumpendorf betroffen. „Unser Bereitschaftsdienst arbeitet bereits an der Wiederherstellung der Stromversorgung“, so die STW gegenüber 5 Minuten. Wie viele Haushalte aktuell betroffen sind, ist noch unklar. Laut einer späteren Aussendung soll der Ausfall bereits gegen 11:45 begonnen haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 13:29 Uhr aktualisiert
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