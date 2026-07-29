Zwei Jahre nach Baubeginn: Fichtenweg in Maria Wörth für 250.000 Euro saniert

Rund zwei Jahre nach Baubeginn ist die Sanierung des Fichtenwegs in Maria Wörth abgeschlossen. Das Land Kärnten übernimmt 100.000 Euro der Gesamtkosten. Der Weg erschließt Häuser und Flächen.

Rund zwei Jahre nach Baubeginn ist die Sanierung des Fichtenwegs in Maria Wörth offiziell abgeschlossen. Landeshauptmann-Stellvertreter und Agrarreferent Martin Gruber feierte die Eröffnung gemeinsam mit Bürgermeister Markus Perdacher, den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern sowie Anrainerinnen und Anreinern.

Lebendige Zukunft

Gruber betonte dabei die Bedeutung der Infrastruktur: „Ländliche Wege verbinden Ortschaften und Höfe, erleichtern den Menschen den Alltag und sorgen dafür, dass unsere Regionen lebenswert bleiben. Sie schaffen Erreichbarkeit, erhöhen die Sicherheit und sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass der ländliche Raum eine lebendige Zukunft hat. Starke ländliche Regionen brauchen auch eine starke Infrastruktur.“ Das Agrarreferat des Landes investiert alleine in diesem Jahr zehn Millionen Euro in das Ländliche Wegenetz, was ein Investitionsvolumen von über 21 Millionen Euro auslöst. Heuer werden im Rahmen des Programms 234 Projekte in 100 Gemeinden umgesetzt oder fortgeführt.

250.000 Euro

Der 430 Meter lange Fichtenweg zweigt von der Wörthersee-Süduferstraße ab und erschließt einen Hof, neun Häuser sowie land- und forstwirtschaftliche Flächen. Wegen des teilweise vernässten Geländes umfassten die Arbeiten eine Verbreiterung, Entwässerung, Auskofferung, Bankettarbeiten und die Asphaltierung. Zudem wurden eine Wasserleitung sowie Leerrohre für Breitband und Straßenbeleuchtung mitverlegt. Von den Gesamtkosten in Höhe von 250.000 Euro übernimmt das Land 100.000 Euro. Gruber bedankte sich abschließend bei allen Beteiligten, den Grundeigentümern und dem Team der Abteilung 10 mit Bauleiter Helmut Adunka für die professionelle Umsetzung.