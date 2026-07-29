Tritte und „E-Scooter-Attacke“: Kärntner (27) verletzte Polizeibeamten

Eine Polizeiamtshandlung im Klagenfurter Schillerpark ist am Montagabend eskaliert. Ein 27-Jähriger griff die Beamten an und verletzte einen Polizisten. Er wurde in die Justizanstalt überstellt.

Am Montag gegen 19 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz im Klagenfurter Schillerpark eine Amtshandlung mit mehreren alkoholisierten Personen durch. Ein 27-jähriger Klagenfurter verhielt sich dabei zunehmend aggressiv. Er beschimpfte die Einsatzkräfte wiederholt und fuhr zudem mit einem E-Scooter auf sie zu, wie die Beamten berichten.

Tritt gegen Beamte

„Den folgenden Alkomatentest verweigerte der Mann. Aufgrund seines fortgesetzten aggressiven Verhaltens musste er festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme verletzte er durch einen gezielten Tritt mit dem Fuß einen der einschreitenden Polizeibeamten und verletzte ihn unbestimmten Grades“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Einlieferung in die Justizanstalt angeordnet

Bei der anschließenden Einlieferung in das Polizeianhaltezentrum trat der Mann erneut mehrmals gegen zwei Polizeibeamte. Diese Attacken blieben jedoch ohne Verletzungsfolgen. Der Beschuldigte wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie wegen mehrerer Verwaltungsdelikte angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete am Dienstag die Einlieferung in die Justizanstalt an.