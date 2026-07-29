5.000 Haushalte in Klagenfurt und Krumpendorf ohne Strom: Ursache steht fest

Großer Stromausfall gegen Mittag: In Klagenfurt und Umgebung saßen rund 5.000 Haushalte im Dunkeln. Nach etwa 150 Minuten konnte die Versorgung wiederhergestellt werden.

Heute zur Mittagszeit kam es in Klagenfurt sowie im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem großflächigen Stromausfall. Wie Leserinnen und Leser gegenüber 5 Minuten berichteten, fiel der Strom in zahlreichen Haushalten aus. Die Stadtwerke Klagenfurt bestätigten den Vorfall auf Anfrage der Redaktion – wir haben berichtet.

5.000 Haushalte hatten keinen Strom

Inzwischen gibt es jedoch gute Nachrichten: Wie die Stadtwerke Klagenfurt in einer aktuellen Aussendung mitteilten, konnte die Stromversorgung nach etwa 150 Minuten wieder vollständig hergestellt werden. Auslöser waren Kabelbeschädigungen im Zuge von Bauarbeiten. Insgesamt waren rund 5.000 Haushalte von der Unterbrechung betroffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert