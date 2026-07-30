Hecke brannte lichterloh: Feuerwehr im Einsatz

Zu einem Heckenbrand kam es am Mittwochabend in Stallhofen in Moosburg. Mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten zum Einsatz aus.

Sirenenalarm im Bezirk Klagenfurt-Land: Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochabend eine Hecke zwischen zwei Einfamilienhäusern in Stallhofen in Moosburg in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Bärndorf-Stallhofen sowie die Löschgruppe Kreggab/Moosburg rückten zum Einsatz aus. „Der Brand konnte erfolgreich gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Objekte verhindert werden“, geben die Florianis abschließend Entwarnung.