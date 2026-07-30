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Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehrleute den Heckenbrand löschen.
Am Mittwoch ertönten die Sirenen in Moosburg.
Moosburg
30/07/2026
Sirenenalarm

Hecke brannte lichterloh: Feuerwehr im Einsatz

Zu einem Heckenbrand kam es am Mittwochabend in Stallhofen in Moosburg. Mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Sirenenalarm im Bezirk Klagenfurt-Land: Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochabend eine Hecke zwischen zwei Einfamilienhäusern in Stallhofen in Moosburg in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Bärndorf-Stallhofen sowie die Löschgruppe Kreggab/Moosburg rückten zum Einsatz aus. „Der Brand konnte erfolgreich gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Objekte verhindert werden“, geben die Florianis abschließend Entwarnung.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehrleute den Heckenbrand löschen.
©FF Moosburg |
Die Feuerwehr wurde am Mittwoch zu einem Heckenbrand alarmiert.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die verbrannte Hecke.
©FF Moosburg |
Der Brand war rasch unter Kontrolle.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die verbrannte Hecke.
©LG Kreggab/Moosburg |
Bald schon konnte Entwarnung gegeben werden.
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