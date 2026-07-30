200-Meter-Betonspur zog sich über die Loiblpass Straße

Eine 200 Meter lange Betonspur zog sich am Mittwochabend über die Loiblpass Straße (B 91) im Bezirk Klagenfurt-Land. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer hatte am Donnerstagabend einen nicht alltäglichen Einsatz im Bezirk Klagenfurt-Land: Auf der Loiblpass Straße erstreckte sich eine etwa 200 Meter lange Betonspur quer über die Fahrbahn. Die Florianis führten in der Folge die Aufräumarbeiten durch und entfernten den Baustoff umgehend von der Straße. Anschließend wurde diese mit Unterstützung einer Kehrmaschine gesäubert.