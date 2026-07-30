Plötzlich verstorben: Klagenfurter Traditions-Fleischermeister ist nicht mehr

Kärnten trauert um eine bekannte Persönlichkeit des lokalen Handwerks: Fleischermeister Hans Peter Woschitz ist im Alter von 76 Jahren überraschend verstorben. Zwischen 1990 und 2018 leitete er den Traditionsbetrieb in der Adlergasse in Klagenfurt. Die Fleischerei hat er einst von seinem Vater übernommen. Vor acht Jahren verabschiedete sich Woschitz dann in den Ruhestand. Seine Beisetzung erfolgt am Montag, dem 10. August 2026, um 11 Uhr im engsten Kreis am Friedhof Annabichl.

©Gedenkseite.at Hans Peter Woschitz ist verstorben.