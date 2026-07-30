Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Gedenkseite.at & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt den Fleischermeister Hans Peter Woschitz und mehrere brennende Kerzen.
Der langjährige Betreiber der Fleischerei in der Adlergasse ist verstorben.
Klagenfurt
30/07/2026
Nachruf

Plötzlich verstorben: Klagenfurter Traditions-Fleischermeister ist nicht mehr

Klagenfurt trauert um Hans Peter Woschitz: Der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Fleischermeister ist am 25. Juli 2026 unerwartet verstorben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Kärnten trauert um eine bekannte Persönlichkeit des lokalen Handwerks: Fleischermeister Hans Peter Woschitz ist im Alter von 76 Jahren überraschend verstorben. Zwischen 1990 und 2018 leitete er den Traditionsbetrieb in der Adlergasse in Klagenfurt. Die Fleischerei hat er einst von seinem Vater übernommen. Vor acht Jahren verabschiedete sich Woschitz dann in den Ruhestand. Seine Beisetzung erfolgt am Montag, dem 10. August 2026, um 11 Uhr im engsten Kreis am Friedhof Annabichl.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Partezettel von Hans Peter Woschitz.
©Gedenkseite.at
Hans Peter Woschitz ist verstorben.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at