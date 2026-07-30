Land hält trotz Spardruck an 91-Millionen-Euro-Projekt fest

Bei einem gemeinsamen Treffen versicherte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) der Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) das Kärnten trotz des Spardrucks am 91-Millionen-Euro-Erweiterungsprojekt der Universität Klagenfurt festhalten wird. „Wir halten Kurs und setzen ein zentrales Zukunftsprojekt für Kärnten konsequent um. Denn wir sind überzeugt: Universitäten sind Motoren für Innovation, gesellschaftlichen Fortschritt und eine wehrhafte Demokratie. Der Neubau schafft moderne Rahmenbedingungen für mehr als 13.500 Studierende und Forschende und stärkt Kärnten als Wissenschafts- und Innovationsstandort weite über die Landesgrenzen hinaus.“ 85,5 Millionen Euro des Mega-Projektes werden vom Bundesministerium übernommen. Das Land Kärnten leistet einen Infrastrukturkostenzuschuss in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Damit beträgt der Eigenanteil der Universität Klagenfurt noch 2,2 Millionen Euro. Im Sommer 2027 soll der Baustart erfolgen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2029 geplant.

Team Kärnten: „Diese Investition stärkt nicht nur die Uni“

Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer begrüßt, dass trotz der Einsparungen im Unibereich an den Erweiterungs- und Ausbaumaßnahmen festgehalten wird: „Die Alpen-Adria-Universität hat enormes Potenzial, das sich durch Alleinstellungsmerkmale bei den Studienangeboten wie auch im Zusammenwirken mit Kärntner Leitbetrieben noch massiv steigern lässt. Die Gesamtprojektsumme von über 91 Millionen Euro ist eine zentrale Investition in Kärnten und für die Zukunft. Wichtig ist, dass sich auch das Land an dieser Entwicklung beteiligt.“