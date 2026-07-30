Konkursverfahren über Kärntner Haustechnikbetrieb eröffnet

Über das Vermögen eines Heizungs- und Sanitärbetriebs wurde ein Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV 1870 sowie der AKV europa berichten.

Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden für den 13. Oktober anberaumt.

Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden für den 13. Oktober anberaumt.

Über das Vermögen des in Poggersdorf (Klagenfurt-Land) ansässigen Unternehmens Thomas Scheck Heizung-Sanitär e.U. ist am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet worden, wie der KSV1870 sowie der AKV Europa berichten. Der Betrieb ist im Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik tätig.

Aktiva und Passiva

Gegenwärtig liegen dem KSV1870 und AKV Europa noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Aktiva und Passiva vor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Christian Bauer bestellt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen im Rahmen des Verfahrens ab sofort bis zum 28. September anmelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden für den 13. Oktober anberaumt.