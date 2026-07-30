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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Insolvenz-Stempel, ein Haus und einen Laptop.
Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden für den 13. Oktober anberaumt.
Klagenfurt-Land
30/07/2026
KSV1870 und AKV

Konkursverfahren über Kärntner Haustechnikbetrieb eröffnet

Über das Vermögen eines Heizungs- und Sanitärbetriebs wurde ein Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV 1870 sowie der AKV europa berichten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Über das Vermögen des in Poggersdorf (Klagenfurt-Land) ansässigen Unternehmens Thomas Scheck Heizung-Sanitär e.U. ist am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet worden, wie der KSV1870 sowie der AKV Europa berichten. Der Betrieb ist im Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik tätig.

Aktiva und Passiva

Gegenwärtig liegen dem KSV1870 und AKV Europa noch keine detaillierten Informationen über die genaue Höhe der Aktiva und Passiva vor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Christian Bauer bestellt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen im Rahmen des Verfahrens ab sofort bis zum 28. September anmelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden für den 13. Oktober anberaumt.

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