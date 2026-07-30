Für mehr Sicherheit: Stadt installiert Terrorsperren am Neuen Platz

Um künftige Veranstaltungen am Neuen Platz noch sicherer zu gestalten, werden 24 fest im Boden verankerte Terrorsperren installiert. Diesen Beschluss fasste der Stadtsenat am Donnerstag in seiner Sitzung.

Am Neuen Platz in Klagenfurt gibt es bald sogenannte Terrorsperren.

Am Neuen Platz in Klagenfurt gibt es bald sogenannte Terrorsperren.

Klagenfurt sorgt für mehr Sicherheit im Zentrum: Auf dem Neuen Platz werden insgesamt 24 Terrorsperren installiert. Diesen Beschluss fasste der Stadtsenat am Donnerstag. Das umfassende Projekt wurde von den Fachabteilungen für Stadtplanung, Straßenbau und Verkehr, Stadtgarten, Rechnungswesen und Finanzen sowie Klima- und Umweltschutz gemeinsam ausgearbeitet. Zudem ist die Schutzmaßnahme eng mit der Landespolizeidirektion abgestimmt.

Können auch als Sitzbänke genutzt werden

Es handelt sich um schwere Betonelemente, welche auch als Sitzbänke genutzt werden können. „Einerseits stellen sie eine willkommene Aufenthaltsmöglichkeit dar und sind andererseits auch sehr effiziente Schutzelemente“, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung der Stadt.