Gefälschte Atteste? Klagenfurter Landesgericht verhandelt mutmaßlichen Betrug

Am Landesgericht Klagenfurt steht ein Mann wegen mutmaßlichen Versicherungsbetrugs vor Gericht. Er soll mit gefälschten Dokumenten 3.760 Euro erschlichen haben. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Das Landesgericht Klagenfurt steht erneut vor einer arbeitsreichen Woche, in der mehrere Verfahren anstehen. Bereits am Montag kommt es zu einer Verhandlung, bei der es um einen Betrag von mehreren tausend Euro geht.

Unberechtigte Tag-Gelder?

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, im Jahre 2025, in Villach, durch Vorlage verfälschter Urkunden über vermeintliche Aufenthaltsbestätigungen des Klinikums Klagenfurt, seine Versicherung zur Auszahlung von unberechtigten Tag-Geldern in der Höhe von 3.760 Euro verleitet zu haben“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Landesgerichtes Klagenfurt. Die Verhandlung ist für den Zeitraum von 9 bis 11 Uhr angesetzt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.