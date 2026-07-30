Klagenfurt sucht Ideen für mehr Familienfreundlichkeit

Klagenfurt startet die Rezertifizierung als familienfreundliche Stadt und bittet die Bevölkerung um Vorschläge zur Verbesserung der Angebote.

Die Stadt Klagenfurt bereitet die Rezertifizierung als familien- und kinderfreundliche Gemeinde vor. In diesem Zuge ruft die Stadtverwaltung die Bevölkerung auf, Wünsche und Anregungen zur Weiterentwicklung des familiären und generationenübergreifenden Angebots einzubringen.

Umfrage zu Wünschen und Angeboten

Gesucht werden Rückmeldungen dazu, welche Angebote regelmäßig genutzt werden, wo Verbesserungsbedarf besteht und welche Leistungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen fehlen. Auch der Informationsfluss zu den städtischen Angeboten steht auf dem Prüfstand. Laut Familienreferentin Stadträtin Constance Mochar bilden die Rückmeldungen die Basis, um Klagenfurt noch lebenswerter zu gestalten.