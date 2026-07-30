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Das Bild auf www.5min.at zeigt Klagenfurt und eine Familie.
Bis 30. September werden Ideen angenommen.
Klagenfurt
30/07/2026
Rezertifizierung

Klagenfurt sucht Ideen für mehr Familienfreundlichkeit

Klagenfurt startet die Rezertifizierung als familienfreundliche Stadt und bittet die Bevölkerung um Vorschläge zur Verbesserung der Angebote.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Die Stadt Klagenfurt bereitet die Rezertifizierung als familien- und kinderfreundliche Gemeinde vor. In diesem Zuge ruft die Stadtverwaltung die Bevölkerung auf, Wünsche und Anregungen zur Weiterentwicklung des familiären und generationenübergreifenden Angebots einzubringen.

Umfrage zu Wünschen und Angeboten

Gesucht werden Rückmeldungen dazu, welche Angebote regelmäßig genutzt werden, wo Verbesserungsbedarf besteht und welche Leistungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen fehlen. Auch der Informationsfluss zu den städtischen Angeboten steht auf dem Prüfstand. Laut Familienreferentin Stadträtin Constance Mochar bilden die Rückmeldungen die Basis, um Klagenfurt noch lebenswerter zu gestalten.

Einreichung bis Ende September

Ideen können bis zum 30. September beim Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen (Kumpfgasse 20/3, Mail: frauen.chancengleichheit.generationen@klagenfurt.at, Tel.: +43 463 537-4681) eingereicht werden.

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