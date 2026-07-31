Studie zeigt: Klagenfurt bietet großes Potenzial als Innovations- und Wirtschaftsstandort

Eine OECD-Studie bescheinigt Klagenfurt großes Potenzial als Innovations- und Wirtschaftsstandort („self-contained employment hub“). Über die Stärke im IKT-Bereich hinaus sieht die Organisation Chancen beim Aufbau grüner Industriecluster. Klagenfurt kann dabei auf den Lakeside Park, die Universität und die hohe Lebensqualität am Wörthersee bauen.

Knoten im Kärntner Zentralraum stärken

Empfohlen wird, Fachkräfte über die Koralmbahn anzusprechen, die Rolle als regionaler Knoten im Kärntner Zentralraum zu stärken – etwa durch Angebote für Ältere und Ganzjahrstourismus – sowie Investitionen diversifiziert zu finanzieren, um das Gemeindebudget zu entlasten. „Die OECD-Studie bestätigt, dass Klagenfurt über ausgezeichnete Voraussetzungen verfügt, um sich als moderner Innovations-, Wirtschafts- und Lebensstandort weiter zu etablieren. Besonders freut mich, dass unsere Stärken international anerkannt werden. Diese Empfehlungen sind für uns Bestätigung und Auftrag zugleich: Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen, gezielt in Innovation, nachhaltige Entwicklung und die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte investieren und Klagenfurt zukunftsfit weiterentwickeln“, sagt Bürgermeister Christian Scheider.

Innovation und Stadtplanung „Hand in Hand“ denken

„Die Ergebnisse der OECD sind ein klarer Handlungsauftrag für Klagenfurt. Indem wir Wissenschaft, Innovation und Stadtplanung Hand in Hand denken, machen wir unsere Stadt zum führenden Knotenpunkt für umweltbezogene Technologien im Kärntner Zentralraum. Unser Ziel ist es, aus dem exzellenten Know-how an der Universität und im Lakeside Park konkrete Wertschöpfung für die gesamte Bevölkerung zu generieren“, so Stadtplanungs- und Wissenschaftsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch. „Klagenfurt hat das Potenzial, zur grünen Vorreiterstadt zu werden. Die OECD-Empfehlungen zeigen klar, dass wir Klimaschutz, Innovation und Wirtschaft perfekt verbinden können: Durch den gezielten Aufbau nachhaltiger Industriecluster und eine starke Kooperation im Kärntner Zentralraum machen wir unsere Landeshauptstadt fit für die Zukunft“, sagt Vizebürgermeister Patrick Jonke, Referent für Klima- und Umweltschutz.

Innovation, Forschung und Wirtschaft vernetzen

„Die OECD-Studie bestätigt, dass Klagenfurt enormes Potenzial als Wirtschafts- und Innovationsstandort hat. Jetzt gilt es, Innovation, Forschung und Wirtschaft noch stärker zu vernetzen und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen: schnellere Genehmigungen, weniger Bürokratie und gezielte Investitionen in Innovation und Unternehmensansiedelungen. Nur so wird aus Potenzial nachhaltiges Wirtschaftswachstum“, hält Wirtschaftsreferent Stadtrat Julian Geier abschließend fest.