/ ©Klemens Marktl
Sommerkonzert in Klagenfurt: „Dieses Programm atmet Sonne“
Samba, Bossa Nova und Jazz unter freiem Himmel: Beim Kummts-eina-Sommerkonzert sorgen Fiona Fergusson und das Klemens Marktl Trio für südamerikanisches Flair.
Sommerliche Klänge mitten in der Klagenfurter Innenstadt: Am Samstag, 1. August, lädt der Verein „Kummts eina“ um 19.30 Uhr zum Sommerkonzert in die Osterwitzgasse West (Waaggasse) ein. Zu Gast sind die schottische Sängerin Fiona Fergusson und das Klemens Marktl Trio. „Dieses Programm atmet Sonne“, freut sich der Verein „Kummts eina“. Gemeinsam präsentieren die Musiker ein Programm mit Samba, Bossa Nova, Jazz und Latin-Grooves. Inspiriert von südamerikanischen Rhythmen verspricht das Konzert einen stimmungsvollen Sommerabend unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei.
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