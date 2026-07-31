Skip to content
Region auswählen:
/ ©Klemens Marktl
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Kummts-eina-Sommerkonzert.
Die "Kummts eina"-Konzerte in der Osterwitzgasse West bieten ein buntes Programm.
Klagenfurt
31/07/2026
Kummts eina

Sommerkonzert in Klagenfurt: „Dieses Programm atmet Sonne“

Samba, Bossa Nova und Jazz unter freiem Himmel: Beim Kummts-eina-Sommerkonzert sorgen Fiona Fergusson und das Klemens Marktl Trio für südamerikanisches Flair.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Sommerliche Klänge mitten in der Klagenfurter Innenstadt: Am Samstag, 1. August, lädt der Verein „Kummts eina“ um 19.30 Uhr zum Sommerkonzert in die Osterwitzgasse West (Waaggasse) ein. Zu Gast sind die schottische Sängerin Fiona Fergusson und das Klemens Marktl Trio. „Dieses Programm atmet Sonne“, freut sich der Verein „Kummts eina“. Gemeinsam präsentieren die Musiker ein Programm mit Samba, Bossa Nova, Jazz und Latin-Grooves. Inspiriert von südamerikanischen Rhythmen verspricht das Konzert einen stimmungsvollen Sommerabend unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei.

Das Bild auf 5min.at zeigt Fiona Fergusson.
©Klemens Marktl
Fiona Fergusson und …
Das Bild auf 5min.at zeigt Klemens Marktl.
©Klemens Marktl
… das Klemens Marktl Trio geben am Samstag in Klagenfurt ein Konzert.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at