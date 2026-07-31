Sommerkonzert in Klagenfurt: „Dieses Programm atmet Sonne“

Sommerliche Klänge mitten in der Klagenfurter Innenstadt: Am Samstag, 1. August, lädt der Verein „Kummts eina“ um 19.30 Uhr zum Sommerkonzert in die Osterwitzgasse West (Waaggasse) ein. Zu Gast sind die schottische Sängerin Fiona Fergusson und das Klemens Marktl Trio. „Dieses Programm atmet Sonne“, freut sich der Verein „Kummts eina“. Gemeinsam präsentieren die Musiker ein Programm mit Samba, Bossa Nova, Jazz und Latin-Grooves. Inspiriert von südamerikanischen Rhythmen verspricht das Konzert einen stimmungsvollen Sommerabend unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei.

©Klemens Marktl Fiona Fergusson und … ©Klemens Marktl … das Klemens Marktl Trio geben am Samstag in Klagenfurt ein Konzert.