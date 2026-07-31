Mehrere Angriffe: Spielplatzverbot und Maulkorbpflicht für „Chicco“

Leine, Maulkorb und Spielplatzverbot: Nach mehreren Vorfällen hat die Stadt Klagenfurt strenge Auflagen für einen Labrador-Mischling verhängt. Doch die Besitzerin sieht die Sache anders.

Mehrere Angriffe auf andere Hunde haben für einen Labrador-Mischling in Klagenfurt nun Konsequenzen. Nach einer Reihe von Vorfällen ordnete der Magistrat strenge Auflagen für „Chicco“ an. Dagegen wehrt sich die Besitzerin – jetzt musste sich sogar die Stadtpolitik mit dem Fall beschäftigen.

Beißattacken auf Artgenossen führt zu Spielplatzverbot

Auslöser waren mehrere gemeldete Zwischenfälle zwischen März und Mai. Besonders schwer wog ein Vorfall Anfang Mai in einer Hundefreilaufzone, bei dem ein anderer Hund so schwer verletzt wurde, dass er tierärztlich behandelt werden musste. Daraufhin verhängte der Magistrat Auflagen, wie die Kleine Zeitung berichtet: Außerhalb des eigenen Grundstücks muss der Hund künftig an der Leine geführt werden. In Hundefreilaufzonen gilt zusätzlich Maulkorbpflicht. Außerdem darf das Tier keine Kinderspielplätze mehr betreten.

Besitzerin legt Rechtsmittel ein

Die Hundehalterin akzeptierte den Bescheid jedoch nicht und legte Berufung ein. Sie bestreitet, dass ihr Hund andere Tiere gebissen habe. Verletzungen sollen ihrer Darstellung nach lediglich in Abwehrsituationen entstanden sein. Beweise dafür konnte sie jedoch nicht vorlegen. Der Stadtsenat bestätigte darum schließlich die vom Magistrat verhängten Maßnahmen und wies die Berufung ab.

Verfahren noch nicht beendet

Endgültig entschieden ist der Fall aber noch nicht. Sollte die Besitzerin den Fall vor das Landesverwaltungsgericht bringen, könnte dies Auswirkungen auf die derzeit geltenden Auflagen haben. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung könnten diese unter Umständen vorübergehend ausgesetzt werden. Leinen- oder Maulkorbpflichten werden in Klagenfurt nur vergleichsweise selten verhängt. Nach Angaben des Magistrats gegenüber der Kleinen Zeitung gab es im Vorjahr vier entsprechende Bescheide, heuer bislang zwei.