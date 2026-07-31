Neuer Trendstore eröffnet in Klagenfurt: „Dinge, die man sonst nicht bekommt“

Squishy Toys, Mystery Boxes und andere virale TikTok-Produkte gibt es bald auch in Klagenfurt: Anfang August eröffnet ein neuer Trend-Store, der auf Lifestyle-Artikel, Geschenkideen und aktuelle Social-Media-Hypes setzt.

Noch im August wird der Trendstore "uouorose" in Klagenfurt seine Türen öffnen.

Noch im August wird der Trendstore "uouorose" in Klagenfurt seine Türen öffnen.

Wer regelmäßig auf TikTok oder Instagram unterwegs ist, dürfte viele der Produkte bereits kennen. Anfang August eröffnet in der Heinrich-Harrer-Straße 9 in Klagenfurt mit „uouorose“ ein neuer Trend-Store, der sich auf virale Produkte, Geschenkideen und Lifestyle-Artikel spezialisiert.

Breites Sortiment

Zum Sortiment gehören unter anderem Squishy Toys, Mystery Boxes, Plüschtiere, Schmuck, ausgefallene Schreibwaren sowie Kosmetik- und Dekoartikel, „nie dagewesene Spielwaren und Viral Trends“, wie es seitens des Unternehmens heißt. Das Angebot richtet sich laut Betreiber an unterschiedliche Altersgruppen – von Jugendlichen bis hin zu Familien und Menschen, die auf der Suche nach Geschenkideen sind.

©zVg Im „uouorose“ werden virale Produkte angeboten. ©zVg Im Mittelpunkt des Konzepts steht das Entdecken neuer Trends.

„Genau das braucht Klagenfurt einfach“

Geschäftsführer Lee-Tim Xinle Hu erklärt: „Wir haben dieses erlebnisreiche Shop-Konzept in verschiedenen Großstädten gesehen und waren sofort überzeugt: Genau das braucht Klagenfurt einfach!“ Im Mittelpunkt stehe dabei nicht nur der Einkauf, sondern auch das Entdecken neuer Trends und Produkte. Denn wie Xinle Hu betont:

Es geht nicht nur darum, Dinge einzukaufen – es geht ums Entdecken, Ausprobieren und Spaßhaben. Wir bieten einen riesigen Fundus an Dingen, die man hier sonst schlichtweg nicht bekommt.“

Nach Angaben des Unternehmens soll das Sortiment laufend erweitert und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Der neue Store öffnet Anfang August seine Türen.