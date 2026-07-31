In Klagenfurt wird jetzt wieder „la dolce vita“ gefeiert

Prosciutto, Käse, Streetfood und Folklore: Bis Sonntag verwandelt sich der Neue Platz in Klagenfurt in eine italienische Genussmeile. Besucher erwartet ein Stück „La dolce vita“ bei freiem Eintritt.

Das italienische Fest in Klagenfurt hat gestern begonnen.

Das italienische Fest in Klagenfurt hat gestern begonnen.

Auf dem Neuen Platz in Klagenfurt dreht sich bis einschließlich Sonntag alles um italienische Spezialitäten und mediterranes Lebensgefühl. Das italienische Fest hat am Donnerstag (30. Juli) begonnen und lädt nun vier Tage lang zum Genießen, Verkosten und Flanieren ein.

Ein Stück Italien in Klagenfurt

Besucher können sich durch typische Köstlichkeiten aus der Region Apulien kosten. Angeboten werden unter anderem Prosciutto, Oliven, verschiedene Käsesorten, warme Speisen, Grillspezialitäten sowie italienische Süßspeisen. Viele Produkte können direkt vor Ort genossen oder auch mit nach Hause genommen werden.

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Musik sorgt für Urlaubsstimmung

Neben den kulinarischen Angeboten erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit italienischer Folklore und Musik. Außerdem gibt es Live-Demonstrationen, die Einblicke in traditionelle Spezialitäten geben. Das Fest läuft noch bis Sonntag, 2. August. Geöffnet ist täglich von 10 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Italien und Klagenfurt eng verbunden

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider zeigte sich bei der Eröffnung erfreut über die Stimmung: „Die Stadt und die Klagenfurterinnen und Klagenfurter sind mit Italien stark verbunden. Wir freuen uns, dass wir jetzt am Wochenende den Geschmack und das Lebensgefühl unseres Nachbarlandes erleben und genießen können.“