Schlechtwetter bremst Gratiskino am Wörthersee aus: Neuer Termin

Das angekündigte Wetter macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung: Das beliebte Open-Air-Kino im Klagenfurter Strandbad kann am Samstag nicht stattfinden. Ein neuer Termin steht aber bereits fest.

Das Wetter macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung: Das kostenlose Open-Air-Kino „Movie at the Lake“ im Klagenfurter Strandbad findet nicht wie geplant am Samstag, sondern erst am Sonntag, 2. August, statt. Grund dafür ist die schlechte Wetterprognose für den Samstagabend. Gezeigt wird der Disney-Klassiker „Der König der Löwen“. Am Programm selbst ändert sich nichts: Einlass ist ab 19.45 Uhr, der Film beginnt um 20.15 Uhr.