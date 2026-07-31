Gefahr droht: 20 Bäume müssen in Klagenfurt gefällt werden

20 Altbäume müssen in Klagenfurt in den nächsten Tagen gefällt werden. Ein externer Baumexperte stufte sie nach eingehenden Untersuchungen als Sicherheitsrisiko ein. Betroffen sind mehrere Standorte im gesamten Stadtgebiet.

In Klagenfurt müssen in den kommenden Tagen 20 Altbäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Das ist das Ergebnis aktueller Untersuchungen, bei denen ein externer Baumexperte die Stand- und Bruchsicherheit überprüft hat.

Schwere Schäden führen zu Sicherheitsrisiko

Insgesamt wurden 25 Bäume genauer untersucht. Laut Stadt weisen 20 davon derart schwere Schäden auf, dass sie ein nicht vertretbares Sicherheitsrisiko darstellen. Die übrigen fünf Bäume können durch Pflege- und Schnittmaßnahmen erhalten werden.

Diese Standorte sind betroffen

Gefällt werden müssen unter anderem eine Linde und ein Ahorn im Hülgerthpark, eine Kastanie in der Mießtaler Straße, ein Ahorn am Metnitzstrand, eine Robinie in der Tarviser Straße sowie mehrere Bäume im Europapark – darunter ein Maulbeerbaum, eine Pyramidenpappel, eine Nordmanntanne und ein Lederhülsenbaum. Weitere Fällungen betreffen zwei Pyramidenpappeln in der Steingasse, drei Linden in der Ebentaler Straße, eine Stieleiche beim Weg am Hügel, einen Götterbaum und zwei Weymouthskiefern am Kreuzbergl, eine Rosskastanie am Viktringer Ring sowie eine Robinie in der St.-Peter-Straße.

Mehr als 14.000 Bäume in Klagenfurt

Nach Angaben der Stadt stehen auf öffentlichem Grund mehr als 14.000 registrierte Bäume. Diese werden regelmäßig kontrolliert und gepflegt. Die nun betroffenen Altbäume wurden im Zuge dieser Routinekontrollen genauer untersucht, nachdem Auffälligkeiten festgestellt worden waren.