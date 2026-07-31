Diese finanziellen Hilfen gibt es in Klagenfurt jetzt wieder

Das beschlossene Stadtbudget macht es möglich: In Klagenfurt können ab sofort wieder mehrere finanzielle Hilfen in Anspruch genommen werden. Welche Unterstützungen jetzt wieder verfügbar sind.

Gute Nachrichten für viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter: Nachdem vor rund einer Woche endlich das Stadtbudget für 2026 beschlossen wurde, stehen mehrere finanzielle Unterstützungsleistungen wieder zur Verfügung. Der Stadtsenat hat nun unter anderem den Sozialfonds, das Schulstartgeld, den Hilfsfonds des Bürgermeisters sowie den sozialen Taxitarif beschlossen.

Schulstartgeld ab September

Das Schulstartgeld soll Familien beim Kauf von Schulmaterialien und Bekleidung unterstützen. Beantragt werden kann die Förderung von 1. September bis 31. Oktober 2026. Ziel ist es, Familien zu entlasten und Kinderarmut entgegenzuwirken.

100.000 Euro für den Sozialfonds

Neu aufgelegt wurde außerdem der Klagenfurter Sozialfonds, der heuer mit 100.000 Euro dotiert ist. Er soll Menschen helfen, die unverschuldet in finanzielle Not geraten – etwa durch Arbeitslosigkeit, Krankheit, einen Unfall oder einen Todesfall in der Familie. Die Unterstützung soll rasch und unbürokratisch erfolgen.

Weitere Unterstützungen beschlossen

Ebenfalls fortgesetzt werden das Klagenfurter Willkommenspaket, mit dem Familien nach der Geburt eines Kindes unter bestimmten Voraussetzungen finanziell unterstützt werden, sowie der Hilfsfonds des Bürgermeisters. Wieder verfügbar ist zudem der soziale Taxitarif. Dieser richtet sich an Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Durch den Zuschuss sollen die höheren Kosten für Taxifahrten teilweise abgefedert werden. Bürgermeister Christian Scheider zeigt sich erleichtert: