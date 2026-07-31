Real Madrid in Klagenfurt: So gelingt die Anreise zum Wörthersee Stadion

Fast volles Haus beim Testspiel Real Madrid gegen Fiorentina: Für Fans gelten Straßensperren, Anrainerschutzzonen und Shuttle-Angebote. Alle Infos zur Anreise im Überblick.

Wer das Spiel vor Ort verfolgen möchte, wird dringend gebeten, sich vorab gründlich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren und möglichst frühzeitig anzureisen.

Wer das Spiel vor Ort verfolgen möchte, wird dringend gebeten, sich vorab gründlich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren und möglichst frühzeitig anzureisen.

Für das morgige internationale Testspiel zwischen Real Madrid und dem ACF Fiorentina im Wörthersee Stadion wird mit einem nahezu ausverkauften Haus gerechnet. Um eine reibungslose An- und Abreise der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewährleisten, haben die Verantwortlichen ein umfassendes Verkehrskonzept ausgearbeitet.

Straßensperren und Co: Das gibt es zu beachten

Der Stadioneinlass beginnt um 16 Uhr, bevor um 18 Uhr der Anpfiff erfolgt. Wichtig für alle Besucherinnen und Besucher ist, dass ausnahmslos jede Person ein gültiges Ticket benötigt – die Regelung gilt uneingeschränkt auch für Säuglinge und Kleinkinder. Mittlerweile steht auch das Verkehrskonzept der Kärntner Landespolizeidirektion fest: Autofahrern wird dringend empfohlen, für die Anfahrt die A2-Abfahrt „Klagenfurt WEST“ zu nutzen. Eine direkte Zufahrt zum Stadion sollte ohne gesonderte Parkberechtigung unbedingt vermieden werden, da rund um die Arena mit umfangreichen Straßensperren sowie kurzfristigen Beeinträchtigungen durch hohes Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.

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Großräumige Anrainerschutzzone

Die Parkflächen direkt am Stadion sowie der südlich gelegene Schotterparkplatz sind ausschließlich Inhabern von speziellen Berechtigungskarten vorbehalten. Öffentliche Stellplätze vor Ort (P5) stehen nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung. Zudem tritt ab 15 Uhr eine großräumige Anrainerschutzzone in Kraft, in der das Parken ohne entsprechende Anrainervignette verboten ist. Auch die Verkehrsführung wird angepasst: Der Südring wird ab 13 Uhr von der Süduferstraße an als Einbahnstraße in Richtung Osten geführt. Das Parken auf der Nordspur sowie auf Nebenfahrbahnen wie der Glanfurtgasse und der Leopold-Figl-Gasse ist nicht gestattet.

Parkmöglichkeiten und öffentlicher Verkehr

Für Besucher ohne Parkkarte stehen ab 15 Uhr mehrere kostenlose Parkmöglichkeiten zur Verfügung, darunter der Autobahnparkplatz A2 Klagenfurt West – St. Martin (P6), die Wiese an der Villacher Straße gegenüber von Minimundus (P7), der Parkplatz Minimundus (P8) sowie der Minimundus Park & Ride (P9). Vor Ort weisen Ordner sowie Hinweisschilder den Weg. Von diesen Plätzen bringt ein kostenloser Shuttledienst die Fans im Minutentakt bis zur Haltestelle Zaungasse am Stadion. Die Shuttles verkehren vor dem Spiel von 15 bis 18 Uhr sowie nach dem Spiel von 20 bis 21:30 Uhr. Ergänzend gibt es kostenpflichtige Parkplätze ohne Shuttleanbindung beim Lakeside Park, in den Parkhäusern der Innenstadt sowie auf dem Gelände der Messe Klagenfurt. Aufgrund der insgesamt beschränkten Kapazitäten für den Individualverkehr wird den Stadiongästen zudem nahegelegt, nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 14:03 Uhr aktualisiert