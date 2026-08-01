Einbrecher schlugen in Klagenfurt zu

Einbrecher waren am Freitagnachmittag in Klagenfurt zugange. Die bislang unbekannten Täter drangen in die Wohnung eines 38-Jährigen ein. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall.

Am Freitagnachmittag haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in der Kärntner Landeshauptstadt verübt. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Annabichl drangen sie in die Wohnung eines 38-jährigen Klagenfurters ein. In der Folge stahlen sie einen Laptop sowie einen E-Book-Reader. „Der Gesamtschaden beträgt einige Tausend Euro“, so die Polizisten. Sie haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.