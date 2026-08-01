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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht in ein Haus ein.
Zu einem Einbruch kam es am Freitag in Klagenfurt.
Klagenfurt
01/08/2026
Polizei ermittelt

Einbrecher schlugen in Klagenfurt zu

Einbrecher waren am Freitagnachmittag in Klagenfurt zugange. Die bislang unbekannten Täter drangen in die Wohnung eines 38-Jährigen ein. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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Am Freitagnachmittag haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in der Kärntner Landeshauptstadt verübt. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Annabichl drangen sie in die Wohnung eines 38-jährigen Klagenfurters ein. In der Folge stahlen sie einen Laptop sowie einen E-Book-Reader. „Der Gesamtschaden beträgt einige Tausend Euro“, so die Polizisten. Sie haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

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