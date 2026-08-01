Baustellen sorgen für Sperren und Verzögerungen im Klagenfurter Stadtgebiet

Autofahrer aufgepasst: Laut der Abteilung Straßenbau und Verkehr wird ein Teil der Paradeisergasse ab 17. August gesperrt. Verkehrsbehinderungen betreffen zudem die Durchlaß- und die Feschnigstraße sowie die Herrengasse.

Die Abteilung Straßenbau und Verkehr weist auf mehrere Baustellen im Stadtgebiet von Klagenfurt hin.

Die Abteilung Straßenbau und Verkehr weist auf mehrere Baustellen im Stadtgebiet von Klagenfurt hin.

Auf Klagenfurts Straßen kommt es in den kommenden Wochen zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen und Sperren. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten, etwa entlang der Paradeisergasse zwischen dem Neuen Platz und der Bahnhofstraße. Diese starten am Montag, dem 17. August 2026, und dauern voraussichtlich bis Ende November an. Im Zuge dessen wird der betroffene Bereich vollständig gesperrt. Eine Umleitung wird über die Doktor-Hermann-Gasse und die 8.-Mai-Straße eingerichtet. Der Grund: Auf einer Länge von rund 500 Metern werden alte Leitungen der Abwasser- und Regenwasserkanalisation, Trinkwasser- und Energieversorgung sowie Teile des Fernwärmenetzes erneuert.

Arbeiten in der Durchlaß– und der Feschnigstraße

Auch in der Durchlaßstraße müssen Autofahrer am 3. und 4. August mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Konkret ist die Abbiegespur aus der Dammgasse nach Westen Richtung St. Veiter Straße temporär gesperrt. Dafür wird die in die Jahre gekommene Straßenentwässerung saniert und zusätzliche Sickergruben eingebaut. Zuletzt kam es dort bei stärkeren Regenfällen immer wieder zu Überschwemmungen. In der Feschnigstraße werden überdies Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Diese finden voraussichtlich zwischen dem 3. bis 5. August statt. „Der Verkehr wird aufrechterhalten, es kann aber zu kleinen Behinderungen kommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

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Baustelle in der Herrengasse

Aufgrund einer sicherheitstechnischen Gastrennung bei dem Gebäude mit der Hausnummer 14 müssen sich Verkehrsteilnehmer in der Herrengasse sowie der angrenzenden Goessgasse ebenfalls auf Einschränkungen einstellen. Die Bauarbeiten finden voraussichtlich Anfang September statt. Nach aktuellem Stand werden sie etwa ein bis zwei Tage in Anspruch nehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 08:51 Uhr aktualisiert