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Ein Bild auf 5min.at zeigt Vertreter der Stadt- und Landesregierung sowie die Eigentümer der Falkensteiner Michaeler Tourism Group und den Vorstand der Stadtwerke Klagenfurt AG beim Durchtrennen des roten Bands vor dem Campingplatz.
Der Campingplatz am Metnitzstrand ist offiziell eröffnet.
Klagenfurt
01/08/2026
Modernisierung

Nach Upgrade: Campingplatz am Metnitzstrand offiziell eröffnet

Am Donnerstagnachmittag feierte der modernisierte Campingplatz am Metnitzstrand in Klagenfurt seine offizielle Eröffnung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)
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Der rund vier Hektar große Campingplatz ist seit vielen Jahrzehnten ein fixer Bestandteil Klagenfurts und für viele Menschen ein Stück zweite Heimat. Das betonte Bürgermeister Christian Scheider (FSP) bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag. Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Stadt- und Landesregierung sowie den Eigentümern der Falkensteiner Michaeler Tourism Group und dem Vorstand der Stadtwerke Klagenfurt AG schnitt er am Donnerstag das symbolische rote Band durch. „Es ist gelungen, Bewährtes zu bewahren und gleichzeitig den Blick konsequent nach vorne zu richten.

Neues Gastro-Konzept und Spielbereiche

Wie berichtet, ist das hiesige Lokal jetzt nicht mehr nur für Campinggäste zugänglich. Mehr dazu unter: Luxus-Campingplatz am Wörthersee setzt auf neues Gastro-Konzept. Auch stehen Indoor- und Outdoor-Spielbereiche für die kleinen Gäste bereit. Zudem gibt es mehrere Wasserstellen sowie Stromanschlüsse und Servicebereiche, welche am gesamten Gelände verteilt sind. Die Sanitärbereiche werden im kommenden Jahr vollständig erneuert.

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