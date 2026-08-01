Nach Upgrade: Campingplatz am Metnitzstrand offiziell eröffnet

Der rund vier Hektar große Campingplatz ist seit vielen Jahrzehnten ein fixer Bestandteil Klagenfurts und für viele Menschen ein Stück zweite Heimat. Das betonte Bürgermeister Christian Scheider (FSP) bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag. Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Stadt- und Landesregierung sowie den Eigentümern der Falkensteiner Michaeler Tourism Group und dem Vorstand der Stadtwerke Klagenfurt AG schnitt er am Donnerstag das symbolische rote Band durch. „Es ist gelungen, Bewährtes zu bewahren und gleichzeitig den Blick konsequent nach vorne zu richten.

Neues Gastro-Konzept und Spielbereiche

Wie berichtet, ist das hiesige Lokal jetzt nicht mehr nur für Campinggäste zugänglich. Mehr dazu unter: Luxus-Campingplatz am Wörthersee setzt auf neues Gastro-Konzept. Auch stehen Indoor- und Outdoor-Spielbereiche für die kleinen Gäste bereit. Zudem gibt es mehrere Wasserstellen sowie Stromanschlüsse und Servicebereiche, welche am gesamten Gelände verteilt sind. Die Sanitärbereiche werden im kommenden Jahr vollständig erneuert.