Klagenfurts mitgliederstärkste Volkspartei-Sektion hat neuen Obmann

Mit Maximilian Zechner übernimmt gebürtiger Wölfnitzer und junger Unternehmer aus der Baubranche die Sektionsleitung. Parteiobmann Julian Geier gratuliert: „Er bringt frische Ideen, großes Engagement und eine starke Verbundenheit zu Wölfnitz mit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er wichtige Impulse für unseren Stadtteil setzen wird.“

Zechner will sich für Wölfnitz einsetzen

Für Zechner selbst steht vor allem eines im Mittelpunkt: den Menschen zuzuhören und ihre Anliegen konsequent aufzugreifen. Ein Thema wird dabei bereits von Beginn an hohe Priorität haben – die Rückkehr eines Bankomaten nach Wölfnitz. „In zahlreichen Gesprächen wurde ich immer wieder auf den fehlenden Bankomaten angesprochen. Gerade für ältere Menschen, Familien und viele Vereine ist die Bargeldversorgung im Ort ein wichtiges Anliegen. Ich werde mich daher mit Nachdruck dafür einsetzen, dass Wölfnitz wieder einen Bankomaten erhält“, erklärt Zechner abschließend.