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Das Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Scheider überreichte gemeinsam mit Wirtschaftsstadtrat Julian Geier die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt an Hannes-Günther Hubel, BSc und Vater Günther Hubel.
Seit 130 Jahren besteht die Trafik Hubel in der Domgasse 4 in Klagenfurt.
Klagenfurt
01/08/2026
Trafik Hubel

130-jähriges Jubiläum: Klagenfurter Traditionstrafik geehrt

Die Trafik Hubel in der Domgasse 4 feiert ihr 130-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses Meilensteins ist Hannes Hubel die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt verliehen worden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(212 Wörter)
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Seit 130 Jahren ist die Trafik Hubel fester Bestandteil in der Klagenfurter Wirtschaft, teilt die StadtKommunikation mit. Die urigen Holzmöbel stammen aus dem Jahr 1896 und gehören seit jeher zum einzigartigen Inventar. Die älteste Trafik der Landeshauptstadt ist ein echter Familienbetrieb.

Familienbetrieb seit 1991

1991 übernahm Hubels‘ Mutter Maria eine Trafik am alten Hauptbahnhof. Später übersiedelten sie auf den Busbahnhof und danach in die Klagenfurter Innenstadt. Bis vor drei Jahren führte sein Vater Günther Hubel den Betrieb, bevor Hannes übernahm. „Die Trafik Hubel ist ein echter Klagenfurter Traditionsbetrieb! Die besondere Ausstattung in Kombination mit der familiären Atmosphäre trägt wesentlich zum Erfolgskonzept der Trafik bei. Ich gratuliere herzlich zu dem besonderen Jubiläum und der wohlverdienten Auszeichnung“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Dank- und Anerkennungsurkunde

Im Laufe der Jahre spezialisierte sich die Trafik auf Zigarren, auch um sich ein Alleinstellungsmerkmal zu sichern. Damit konnte sie sich eine beachtliche Stammkundschaft aufbauen. Die Trafik Hubel hat sich aber nicht nur als einfaches Tabakgeschäft, sondern als Ort der Begegnung etabliert. In Würdigung seiner Verdienste und Leistungen im wirtschaftlichen Bereich, insbesondere als Betreiber der ältesten Trafik Klagenfurts, ist Hannes-Günther Hubel durch Bürgermeister Christian Scheider die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt verliehen worden.

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