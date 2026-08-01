Von Hallenbad bis Bus-Taktung: Bürgermeister lud zu Strandbad-Sprechtag

Das Strandbad, das inoffizielle Sommer-Wohnzimmer der Klagenfurter, war am Freitag bestens besucht, teilt die StadtKommunikation in einer Aussendung mit. Am Nachmittag lud Bürgermeister Christian Scheider zu einem außerordentlichen Sprechtag bei der Mittelbrücke ein. Zahlreiche Bürger waren gekommen, um ihre Anliegen mit dem Stadtoberhaupt zu besprechen. Mit dabei war auch STW-Bäderleiter Gerald Florian.

Campingplatz, Hallenbad, Verkehr und Co.

Das Interesse der Bürger war groß: „Bei solchen Terminen erfährt man die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen aus erster Hand, kann über vieles aufklären und umgekehrt haben wir viele Inputs mitgenommen!“, so das Stadtoberhaupt. Die Themen waren vielfältig, allen voran wurde über den neuen Campingplatz neben dem Strandbad, den Bau des Hallenbades, diverse Verkehrsthematiken, die Bus-Taktung, Rauchverbote auf Kinderspielplätzen und Wohnungsthemen gesprochen.