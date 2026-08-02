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Ein Bild auf 5min.at zeigt Prior Paulus Kohler, Krankenhauspfarrer Pater Jose Angelin, Künstler Valentin Omann, Geschäftsführer Michael Steiner, Dr. Elke Haber sowie die Bauleiter Gerwald Rammel und Andrea Spanu.
In der Krankenhauskapelle des Elisabethinen-Krankenhauses in Klagenfurt hat Kunst Einzug gehalten.
Klagenfurt
02/08/2026
Neuer Look
#goodnews

Klagenfurter Krankenhauskapelle bekam künstlerische Akzente

Ein Ort der Stille und Besinnung: Valentin Oman verlieh der umfassend sanierten Krankenhauskapelle des Elisabethinen-Krankenhauses in Klagenfurt eine künstlerische Note.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Anlässlich des 20-jährigen Kooperationsjubiläums mit den Barmherzigen Brüdern Europa Mitte erhielt die Krankenhauskapelle des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt eine umfassende Modernisierung. Die zentrale Infrastrukturen – darunter Fenster, Elektrik, Fußboden, Decke und das Beleuchtungskonzept – wurde erneuert. Gleichzeitig blieben Altar, Ambo, Tabernakel aus Messing, die Nussholzvertäfelung aus den 1960er-Jahren sowie die Kirchenbänke erhalten. Für das künstlerische Erscheinungsbild zeichnet sich der Kärntner Künstler Valentin Oman verantwortlich: Er kreierte zwei Tafelbilder und übernahm die Gestaltung der Glasfenster sowie des Altarkreuzes.

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