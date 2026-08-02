Klagenfurter Krankenhauskapelle bekam künstlerische Akzente

Anlässlich des 20-jährigen Kooperationsjubiläums mit den Barmherzigen Brüdern Europa Mitte erhielt die Krankenhauskapelle des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt eine umfassende Modernisierung. Die zentrale Infrastrukturen – darunter Fenster, Elektrik, Fußboden, Decke und das Beleuchtungskonzept – wurde erneuert. Gleichzeitig blieben Altar, Ambo, Tabernakel aus Messing, die Nussholzvertäfelung aus den 1960er-Jahren sowie die Kirchenbänke erhalten. Für das künstlerische Erscheinungsbild zeichnet sich der Kärntner Künstler Valentin Oman verantwortlich: Er kreierte zwei Tafelbilder und übernahm die Gestaltung der Glasfenster sowie des Altarkreuzes.