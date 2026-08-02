Komposthaufen brannte: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

In der Nacht auf Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ferlach zum Brandeinsatz alarmiert. Ein Komposthaufen stand in Flammen.

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht auf Sonntag in Ferlach ein Komposthaufen in Brand geraten. Infolgedessen wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz alarmiert. Rasch konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend konnten die Florianis wieder ins Rüsthaus einrücken.