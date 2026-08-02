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Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehr einen brennenden Komposthaufen löscht.
Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.
Ferlach
02/08/2026
In der Nacht

Komposthaufen brannte: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

In der Nacht auf Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ferlach zum Brandeinsatz alarmiert. Ein Komposthaufen stand in Flammen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)
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Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht auf Sonntag in Ferlach ein Komposthaufen in Brand geraten. Infolgedessen wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz alarmiert. Rasch konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend konnten die Florianis wieder ins Rüsthaus einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen qualmenden Komposthaufen.
©FF Ferlach |
Ein Komposthaufen in Ferlach brannte.
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehr einen brennenden Komposthaufen löscht.
©FF Ferlach |
Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Ferlach.
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