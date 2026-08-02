Neues Präsidium: Austria Klagenfurt stellt Weichen für die Zukunft

Kürzlich fand eine Generalversammlung des SK Austria Klagenfurt statt, in der die Weichen für die Zukunft des Vereins gestellt wurden.

Dabei erfolgte die Übergabe des Präsidentenamtes von Robert Micheu an Helmut Kaltenegger. Darüber hinaus wurde Zeljko Karajica als Vizepräsident bestätigt. Daniel Fiederer, Felix Arnold und Thomas Offner wurden neu in das Präsidium gewählt.

„Unser Ziel ist es, …“

Die Austria bedankt sich bei Robert Micheu, der den Verein in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Funktionen begleitet und maßgeblich mitgeprägt hat, heißt es in einer Aussendung. Zeljko Karajica erklärt: „Ich möchte mich bei Robert Micheu herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement bedanken. Gleichzeitig freue ich mich darauf, gemeinsam mit Helmut Kaltenegger und dem Präsidium die nächsten Schritte zu gehen. Unser Ziel ist es, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln, unternehmerisch neue Wege zu beschreiten und eine erfolgreiche Zukunft für die Austria zu gestalten.“

„Für mich ist es eine große Ehre“

Auch Helmut Kaltenegger blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Für mich ist es eine große Ehre, dieses Amt übernehmen zu dürfen. Seit eineinhalb Jahren kenne ich die Austria und ich war immer davon überzeugt, dass hier großes Potenzial vorhanden ist. Die Mannschaft, die Infrastruktur und die Arbeit im Nachwuchsbereich bilden ein starkes Fundament. Jetzt wollen wir gemeinsam die nächsten Schritte setzen und den Verein wieder dorthin führen, wo er hingehört.“

©SK Austria Klagenfurt Helmut Kaltenegger blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe.