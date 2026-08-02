Getreideacker in Flammen – 25 Florianis im Einsatz

Gegen 13.40 Uhr geriet auf einem abgeernteten Getreideacker im Gemeindegebiet von Poggersdorf trockenes Stroh in Brand. Das Feuer breitete sich aufgrund des am Boden liegenden Strohs und des vorherrschenden Windes auf einer Fläche von rund 0,3 bis 0,5 Hektar aus.

Feuerwehren verhindern Schlimmeres

Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Poggersdorf, Pischeldorf und Grafenstein konnte der Brand gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden, teilt die Polizei mit. Im Einsatz standen neben der Polizei drei Feuerwehren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften.

Brandursache noch unbekannt

„Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf eine Brandursache liegen bislang nicht vor. Ein Fremdverschulden konnte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht festgestellt werden“, so vonseiten der Beamten abschließend.