Neues Zuhause gesucht: Diese Fellnasen suchen ihr Glück

Ein liebevolles Zuhause, eine klare Struktur und verständnisvolle Menschen: Das wünschen sich die Schützlinge des TierschutzKompetenzzentrums (TiKo) in Klagenfurt. Dieses Mal stellen wir euch zwei besondere Fellnasen vor.

Der elfjährige Falco ist ein eher feinfühliger und sensibler Rüde. Stresssituationen verunsichern den Senior rasch, was er mit Nervosität und vermehrtem Bellen zeigt. Zudem fällt ihm das Alleinsein schwer. Für Falco wünscht sich das TiKo-Team ein stabiles, liebevolles Umfeld bei Menschen mit Hundeerfahrung, die ihm die nötige Sicherheit geben können.

Falco Rasse: Australian Shepherd Mischling

Alter: ca. 11 Jahre

Geschlecht: Männlich, kastriert

©TiKO Der elfjährige Falco ist ein eher feinfühliger und sensibler Rüde.

Madox: Ein intelligenter Beschützer braucht klare Führung

Der junge Kangal-Rüde Madox zeigt sich ungestüm, intelligent und sehr unabhängig. Er besitzt einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und sucht ein erfahrenes Zuhause ohne Kinder. Gesucht wird eine souveräne Bezugsperson, die seine Eigenständigkeit respektiert, ihm gleichzeitig aber mit fester Struktur und liebevoller Konsequenz klare Grenzen setzt.

Madox Rasse: Kangal

Alter: ca. 2,5 Jahre

Geschlecht: Männlich, nicht kastriert

©TiKO Der junge Kangal-Rüde Madox zeigt sich ungestüm, intelligent und sehr unabhängig.

Wie kann ich die TiKo-Tiere kennenlernen?

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0463 435410 kennenlernen. Bei Interesse meldet euch gerne im TiKo Klagenfurt.