Neues Zuhause gesucht: Diese Fellnasen suchen ihr Glück
Ein liebevolles Zuhause, eine klare Struktur und verständnisvolle Menschen: Das wünschen sich die Schützlinge des TierschutzKompetenzzentrums (TiKo) in Klagenfurt. Dieses Mal stellen wir euch zwei besondere Fellnasen vor.
Der elfjährige Falco ist ein eher feinfühliger und sensibler Rüde. Stresssituationen verunsichern den Senior rasch, was er mit Nervosität und vermehrtem Bellen zeigt. Zudem fällt ihm das Alleinsein schwer. Für Falco wünscht sich das TiKo-Team ein stabiles, liebevolles Umfeld bei Menschen mit Hundeerfahrung, die ihm die nötige Sicherheit geben können.
Falco
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Rasse: Australian Shepherd Mischling
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Alter: ca. 11 Jahre
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Geschlecht: Männlich, kastriert
Madox: Ein intelligenter Beschützer braucht klare Führung
Der junge Kangal-Rüde Madox zeigt sich ungestüm, intelligent und sehr unabhängig. Er besitzt einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und sucht ein erfahrenes Zuhause ohne Kinder. Gesucht wird eine souveräne Bezugsperson, die seine Eigenständigkeit respektiert, ihm gleichzeitig aber mit fester Struktur und liebevoller Konsequenz klare Grenzen setzt.
Madox
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Rasse: Kangal
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Alter: ca. 2,5 Jahre
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Geschlecht: Männlich, nicht kastriert
Wie kann ich die TiKo-Tiere kennenlernen?
Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0463 435410 kennenlernen. Bei Interesse meldet euch gerne im TiKo Klagenfurt.