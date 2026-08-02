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Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Hunde.
Diese zwei süßen Fellnasen wünschen sich ein liebesvolles Zuhause.
Klagenfurt
02/08/2026
Im TiKo

Neues Zuhause gesucht: Diese Fellnasen suchen ihr Glück

Ein liebevolles Zuhause, eine klare Struktur und verständnisvolle Menschen: Das wünschen sich die Schützlinge des TierschutzKompetenzzentrums (TiKo) in Klagenfurt. Dieses Mal stellen wir euch zwei besondere Fellnasen vor.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Der elfjährige Falco ist ein eher feinfühliger und sensibler Rüde. Stresssituationen verunsichern den Senior rasch, was er mit Nervosität und vermehrtem Bellen zeigt. Zudem fällt ihm das Alleinsein schwer. Für Falco wünscht sich das TiKo-Team ein stabiles, liebevolles Umfeld bei Menschen mit Hundeerfahrung, die ihm die nötige Sicherheit geben können.

Falco

  • Rasse: Australian Shepherd Mischling

  • Alter: ca. 11 Jahre

  • Geschlecht: Männlich, kastriert

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Der elfjährige Falco ist ein eher feinfühliger und sensibler Rüde.

Madox: Ein intelligenter Beschützer braucht klare Führung

Der junge Kangal-Rüde Madox zeigt sich ungestüm, intelligent und sehr unabhängig. Er besitzt einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und sucht ein erfahrenes Zuhause ohne Kinder. Gesucht wird eine souveräne Bezugsperson, die seine Eigenständigkeit respektiert, ihm gleichzeitig aber mit fester Struktur und liebevoller Konsequenz klare Grenzen setzt.

Madox

  • Rasse: Kangal

  • Alter: ca. 2,5 Jahre

  • Geschlecht: Männlich, nicht kastriert

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©TiKO
Der junge Kangal-Rüde Madox zeigt sich ungestüm, intelligent und sehr unabhängig.

Wie kann ich die TiKo-Tiere kennenlernen?

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0463 435410 kennenlernen. Bei Interesse meldet euch gerne im TiKo Klagenfurt.

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