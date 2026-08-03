Gegen Mauer gekracht: Unfall am Loiblpass fordert zwei Verletzte

Eine Fahrt über den Loiblpass nahm für zwei Personen aus Slowenien ein böses Ende: Ihr Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenmauer. Beide wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine Fahrt über den Loiblpass endete für ein Ehepaar aus Slowenien am Wochenende im Krankenhaus. Der Wagen des 62-Jährigen kam am Sonntagnachmittag (3. August) auf der Loiblpass Straße (B91) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenmauer. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, als der Mann von Slowenien in Richtung Ferlach unterwegs war.

Mann und Frau verletzt

Der 62-jährige Lenker sowie seine 64-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall nach Angaben der Polizei verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte man beide ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.