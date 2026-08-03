Internationale Insolvenz trifft auch Feinkostgeschäft in Klagenfurt

Nach einer internationalen Insolvenzserie ist nun auch das Aus für ein Feinkostgeschäft in den Klagenfurter City Arkaden besiegelt.

Für Genießer gibt es in den Klagenfurter City Arkaden seit Kurzem eine Anlaufstelle weniger: Die Feinkostkette „Oil & Vinegar“ hat ihre Filiale dort geschlossen. Hintergrund ist eine Insolvenzkettenreaktion: Nachdem zunächst die niederländische Muttergesellschaft zahlungsunfähig geworden war, folgte die Pleite der deutschen Betreibergesellschaft, die sich nun wiederum auf das Geschäft in den City Arkaden auswirkt.

Hoffnung auf Rettung erfüllte sich nicht

Wie das Management der City Arkaden gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt, ist die Oil & Vinegar“-Filiale bereits geschlossen. Eine Fortführung gilt als unwahrscheinlich. Zwar wurde bis zuletzt nach einem Investor gesucht, eine Fortführung des Betriebs kam letztlich jedoch nicht zustande. Auch der Online-Shop des Unternehmens wurde bereits eingestellt.

Zukunft der Geschäftsfläche ungewiss

Von der Schließung in Klagenfurt sind vier Mitarbeiter betroffen. Neben dem Standort in den City Arkaden wurden auch die österreichischen Filialen in Wien und Pasching von der Insolvenz erfasst. Wie die frei gewordene Geschäftsfläche künftig genutzt wird, ist derzeit noch offen. Darüber entscheidet nun der Masseverwalter.