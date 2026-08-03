Heuer nur ein Termin: Tasteless Open Air kehrt nach Klagenfurt zurück

Fans elektronischer Musik können sich den 15. August rot im Kalender anstreichen: Das Tasteless Open Air macht wieder Halt in Klagenfurt – heuer aber nur einmal statt dreimal.

Der Goethepark in Klagenfurt wird am 15. August wieder zur großen Freiluftbühne. Das Tasteless Open Air macht heuer erneut Halt in der Landeshauptstadt und lädt zu elektronischem Musikgenuss unter freiem Himmel ein.

Aftershowparty im Fritz Club

Das Open Air beginnt um 16 Uhr beim Künstlerhaus des Kunstvereins Kärnten und dauert bis 23 Uhr. Im Anschluss wird im Fritz Club bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert. Dafür gibt es eigene Tickets sowie Kombitickets für beide Veranstaltungen. Der Eintritt ist ab 18 Jahren möglich. Karten sind vorab online erhältlich, Resttickets sollen – sofern verfügbar – auch an der Abendkasse angeboten werden

Heuer nur ein Termin in Klagenfurt

In den vergangenen Jahren fanden mehrere Sommerveranstaltungen in Klagenfurt statt. Heuer gibt es aufgrund des organisatorischen Aufwands nur einen einzigen Termin in Kärnten. „Der Stop in Klagenfurt liegt uns jedoch besonders am Herzen, da dies der Ort ist wo unsere musikalischen Ursprünge Wurzeln schlagen, weswegen wir doppelt so viel Herzblut und Organisation in die Planung stecken“, betonen die Veranstalter.