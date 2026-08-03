Spitalsarzt geht – nun schlägt die Kärntner Ärztekammer Alarm

Der Abgang des Leiters der interventionellen Radiologie am Klinikum Klagenfurt sorgt für scharfe Kritik der Kärntner Ärztekammer. Sie spricht von einem Warnsignal und befürchtet Folgen für die Patientenversorgung.

Der Abgang des Leiters der interventionellen Radiologie am Klinikum Klagenfurt sorgt für Kritik. Die Kärntner Ärztekammer spricht von einem „großen Verlust für das Kärntner Gesundheitssystem“ und warnt davor, die Folgen für die Patientenversorgung zu unterschätzen.

Keine ausreichende Unterstützung

Nach Angaben der Kammer verlässt Oberarzt Luca De Paoli, der seit 2014 am Klinikum tätig ist und das Department seit 2024 leitet, das Krankenhaus. Als Grund nennt die Ärztekammer unzureichende Rahmenbedingungen. Konkret beschreibt es die Kammerspitze so: „Nun musste er erkennen, dass er und sein Team nicht zeitgemäß und situationserforderlich unterstützt werden, um dauerhaft den selbst gestellten hohen Anforderungen für Qualität, Verlässlichkeit und Verfügbarkeit im Sinne der Patientinnen und Patienten gerecht werden zu können.“

Spezialabteilung mit wichtiger Aufgabe

Die interventionelle Radiologie übernimmt eine zentrale Rolle bei der Behandlung schwer kranker und verletzter Patienten. Die Spezialisten können etwa lebensbedrohliche Blutungen stillen, verengte Blutgefäße erweitern, Stents einsetzen oder bei Schlaganfällen verschlossene Hirngefäße wieder öffnen – häufig ohne große Operation. Gerade diese schonenden Eingriffe hätten in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen und könnten Patienten belastende Operationen ersparen. Auch in der Krebsmedizin spielt die Interventionelle Radiologie eine immer größere Rolle.

Ärztekammer fordert rasches Handeln

Die Ärztekammer sieht den Personalabgang deshalb als Warnsignal. Sie befürchtet, dass die Zukunft des einzigen Departments für interventionelle Radiologie in Kärnten durch den bestehenden Personalmangel gefährdet sein könnte. Präsident Markus Opriessnig und Vizepräsident Maximilian Miksch appellieren an die Verantwortlichen in der KABEG und in der Gesundheitspolitik, rasch für Klarheit zu sorgen und die langfristige Versorgung in diesem hochspezialisierten Bereich sicherzustellen. Sie betonen: „Es ist fatal, wenn in Kärnten das einzige Department für diese Spezialisierung ihren fachlichen Leiter verliert und darüber hinaus auch seine Zukunft in Frage gestellt ist, weil der Personalmangel so groß ist.“