Ohne Personal: Neue Sportanlage am Wörthersee eröffnet

Sportbegeisterte am Wörthersee haben ab sofort eine neue Freizeitmöglichkeit: In Pörtschach ist eine vollautomatische Padel-Anlage mit drei Outdoor-Courts an den Start gegangen.

Das Sportangebot am Wörthersee ist um eine Attraktion reicher: In Pörtschach hat am vergangenen Samstag (1. August) mit „smash“ eine neue Padel-Anlage eröffnet. Auf dem Gelände in der Leonsteinerstraße 4 stehen ab sofort drei Outdoor-Courts für Freizeit- und Hobbysportler zur Verfügung. Zur Eröffnung kamen laut Betreiber rund 130 Gäste.

Vollautomatische Anlage

Die Anlage funktioniert vollautomatisiert und kommt ohne Personal vor Ort aus. Gebucht werden die Spielfelder online. Wer keine eigene Ausrüstung besitzt, kann sich Schläger und Bälle direkt an einem Automaten ausleihen. Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz begrüßte bei der Eröffnung und erklärte: „Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft sind wichtige Bausteine einer lebendigen Gemeinde. Wenn Menschen jeden Alters gemeinsam Sport treiben, entstehen genau jene Begegnungen, die unseren Ort auszeichnen und das Miteinander stärken.“

Weitere Standorte geplant

Mit der Anlage in Pörtschach startet das Unternehmen seinen ersten Standort in Kärnten. Nach Angaben des Betreibers sollen in den kommenden Jahren weitere Padel-Courts im Bundesland entstehen. „Wir sind überzeugt, dass Padel hier genau den Zeitgeist trifft. Der Sport verbindet Bewegung und Gemeinschaft – für Einheimische ebenso wie für Urlaubsgäste“, so Jakob Orgonyi, Cluster Manager Kärnten bei smash. Zu den Investoren des Projekts zählt unter anderem der Kärntner Fußballprofi Guido Burgstaller. Ziel ist es, Padel – eine weltweit stark wachsende Rückschlagsportart – auch in Österreich weiter zu etablieren.