Last-Minute-Ferienbetreuung: Klagenfurt hat noch Plätze frei

Viele Eltern kennen das Problem: Die Ferien sind da, die Betreuung ist noch nicht organisiert. In Klagenfurt gibt es jetzt gute Nachrichten – beim städtischen Ferienprogramm FUNTASTICO sind kurzfristig noch Plätze frei.

Für viele Familien sind die Sommerferien eine organisatorische Herausforderung. Wer kurzfristig noch eine Ferienbetreuung für sein Kind sucht, wird in Klagenfurt möglicherweise noch fündig: Beim städtischen Ferienprogramm FUNTASTICO sind heuer noch Plätze verfügbar. Das Feriencamp ist am Montag in seine mittlerweile zehnte Saison gestartet und läuft noch bis 4. September. Betreut werden Kinder von Montag bis Freitag jeweils zwischen 7 und 17 Uhr.

Sport, Ausflüge und Kreativität

Im Mittelpunkt stehen Bewegung und gemeinsame Erlebnisse. Auf dem Programm stehen unter anderem Fußball, Volleyball, Basketball, Tischtennis, Schwimmen, Klettern, Wandern, Radfahren, Boxen, Karate, Yoga und Tanzen. Ergänzt wird das Angebot durch Ausflüge – etwa aufs Kreuzbergl, zur Sattnitz oder in den Europapark – sowie kreative Workshops, Wasserspiele und weitere Freizeitaktivitäten. Auch das Thema Ernährung spielt eine Rolle. Die Kinder erhalten ein Mittagessen und Snacks, außerdem werden gesunde Jausen gemeinsam zubereitet.

Betreuung auch für Kinder mit Handicap

Das Feriencamp richtet sich auch an Kinder mit Handicap. Die Organisatoren bitten Eltern in diesem Fall um eine frühzeitige Information, damit die Betreuung entsprechend vorbereitet werden kann. Eine Woche kostet laut Stadt 80 Euro pro Kind, Mittagessen und Snacks sind bereits im Preis enthalten. „Durch die Budgetverhandlungen startete FUNTASTICO heuer etwas später als bisher, daher sind auch noch Plätze frei“, informiert die Stadt. Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Website von FUNTASTICO.